Ankara’da bombalı eylem hazırlığındaki PYD/YPG mensubu 3 şüpheli tutuklandı

Türkiye’de bombalı eylem hazırlığı yapmak için Ankara’ya gelen PYD/YPG terör örgütü mensubu 3 şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan PYD/YPG terör örgütü mensubu 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, örgüt üyelerine bombalı eylem için özel eğitimler verildiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye girdiği ve Ankara’ya geldiği tespit edilen 2 araç içerisinde 10 şüpheli yakaladı. Yakalanan şüphelilerden H.H.C.’nin üzerinde bombalı düzeneklere bağlanmak üzere hazır hale getirilmiş cep telefonu ele geçirildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile soruşturma polis ekiplerince derinleştirildi. Ele geçen dijital materyallerin incelenmesi üzerine H.H.C. ile birlikte M.S. ve A.S.’nin de PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içinde eğitim aldıkları, örgütün sözde özel kuvvetler elbiseleri ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları tespit edildi. M.S. ve A.S. isimli şüpheliler de polisin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Devam eden incelemelerde ayrıca Suriye’de hazırlanmış patlayıcı madde fotoğrafları ortaya çıktı.

Para teklif edilerek bombalı eylem için Türkiye’ye gönderildiği tespit edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu için İstihbarat, TEM ve Bomba İmha uzmanlarından oluşan özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan sorgu sonucunda, H.H.C.’nin Türkiye’ye bombalı eylem yapmak için girdiği ve daha önce 7 ay M.S. ile birlikte Suriye’de PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Sorgu derinleştirildikçe; şüphelilerin terör örgütü için Suriye’de faaliyet gösterdikleri, ideolojik ve silahlı eğitim aldıkları, örgüt için tünel kazdıkları ve H.H.C’nin bomba eğitimi verildikten sonra para teklif edilerek bombalı eylem için Türkiye’ye gönderildiği tespit edildi. 12 şüpheli, terör örgütü adına bombalı eyleme teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.H.C., M.S. ve A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ülkeye kaçak olarak giren diğer şüpheliler ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.