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Ankara’da bir sürücü beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Asayiş 01.01.2023, 01:34
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Anadolu Bulvarı’nda Ümitköy yönü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Serdar Savaş A.(22 ) kontrolündeki 27 VS 982 plakalı otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Serdar Savaş A. ve yanındaki kimliği belirlenemeyen yolcuyu çıkardı. Sağlık ekipleri Serdar Savaş A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan yolcuyu ise hastaneye sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(MKM-