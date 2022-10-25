Ankara’da bir otomobil TIR’a arkadan ok gibi saplandı: 1 yaralı

Ankara Anadolu Otoyolu’nda bir otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara Anadolu Otoyolu’nda meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği belirlenmeyen bir sürücü 06 AC 2675 plakalı otomobili ile, 68 ES 840 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpma sonucunda sürücü otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarırken yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.