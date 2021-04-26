Son Dakika
Ankara’da bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 30 kişi tutuklandı
Başkent’te 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında yakalanan 301 şüpheliden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Asayiş 26.04.2021, 12:07
2
Başkent’te 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında yakalanan 301 şüpheliden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 - 25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 301 şahıstan 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 304 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 800 gram bonzai, 1 kilo 300 metamfetamin ve bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi.