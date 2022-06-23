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Ankara’da bir araçta 10,5 kilo eroin ele geçirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 10,5 kilo eroin ve 1,5 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş 23.06.2022, 13:34
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 10,5 kilo eroin ve 1,5 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul’dan Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Haziran Salı günü Kahramankazan ilçesi Akıncı Gişeler uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 10 kilo 500 gram eroin ve 1 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli 22 Haziran Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı.