banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Ankara’da bir araçta 10,5 kilo eroin ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 10,5 kilo eroin ve 1,5 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 23.06.2022, 13:34
Ankara’da bir araçta 10,5 kilo eroin ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 10,5 kilo eroin ve 1,5 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’dan Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Haziran Salı günü Kahramankazan ilçesi Akıncı Gişeler uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 10 kilo 500 gram eroin ve 1 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli 22 Haziran Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu