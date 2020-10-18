Ankara’da banyoda çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGINDA EVDE TEK BAŞINA KALAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında evde tek başına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, saat 05.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Harbiye Mahallesi Salkımsöğüt Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. Katındaki dairenin banyo kısmında iddiaya göre elektrik kablolarından yangın çıktı. Çıkan yangında oluşan yoğun duman binanın içerisine dolarken bina sakinlerinin bir kısmı içeride mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen kişileri ayakta tedavi etti.
Binada mahsur kalan kişileri itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarıyla kurtarılırken aralarında kucağında köpeği olan küçük çocuk dikkat çekti.
Yaşlı adam banyoda öldü
Yangının çıktığı evde tek başına yaşayan ve bir otelde aşçılık yapan 62 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Etyemez, banyoda ölü bulundu. Etyemez’in cansız bedeni otopsi yapmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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