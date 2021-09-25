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Ankara’da aydınlatma direklerine bakım yapan işçilere araba çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara Yenimahalle’de aydınlatma direklerine bakım yapan işçilere araba çarptı. 1 işçi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Asayiş 25.09.2021, 03:22
Ankara’da aydınlatma direklerine bakım yapan işçilere araba çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara Yenimahalle’de aydınlatma direklerine bakım yapan işçilere araba çarptı. 1 işçi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece 00.30 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Ankara Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Merkez istikametten, Etimesgut istikametine gitmekte olan 25 yaşındaki İsmail Kaanhan.A kontrolündeki 06 EU 4201 plakalı otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direklerine bakım yapmak için yol güvenliğini sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerine ve işçilerin kullandığı 06 EG 1396 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı gören sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede belediye işçisi 38 yaşındaki Enes.S’nin hayatını kaybettiğini belirlerken kazada yaralan 29 yaşındaki Salih.Ç ve 44 yaşındaki Serdar.D ile otomobil sürücüsü İsmail Kaanhan.A hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İsmail.Kaanhan.A’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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