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Ankara’da aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında 3 kişi tutuklandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4-12 Ekim tarihlerinde aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 13.10.2022, 14:41
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4-12 Ekim tarihlerinde aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Kalecik, Ayaş, Güdül, Altındağ, Gölbaşı, Mamak, Beypazarı, Çubuk, Etimesgut ve Sincan İlçelerinde meydana gelen 11 farklı hırsızlık olayında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 3’ü tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.