Ankara’da “Avcı Emlak Operasyonu: 37 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da ev satma vaadiyle sahte emlak ofisleri açarak vatandaşları yaklaşık 3 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen “Avcı Emlakçılar Operasyonu"nda aralarında kamu kurum görevinde bulunan 37 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ve Altındağ ilçelerinde emlak ofisleri açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüphelilerin ev satma vaadiyle vatandaşlardan belirli bir miktar para aldıklarını tespit etti. Suç örgütü üyeleri, vatandaşlarla birlikte satış işlemleri için gittikleri tapu müdürlüklerinde, örgüt üyesi oldukları belirlenen memurlar aracıyla vatandaşları oyalayarak satış işlemlerini gerçekleştirmedikleri ve paralarını geri isteyen kişileri ise emlak ofiste alıkoyup darp ve tehdit ettikleri belirlendi. Polis ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında kamu kurumlarında memurlarında bulunduğu 41 şüphelinin 29 kişinin yaklaşık 3 milyon lira zarar uğrattıkları tespit edildi. Çete üyeleri elde edilen paralarla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri “Avcı Emlakçıları Operasyonu” kapsamında 36 ikamet ve 7 iş yeri olmak üzere toplam 43 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında ise 37 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt liderinin evinden tavla kutusuna saklanmış mermiler bulundu

Polis ekipleri, örgüt liderinin evinden ise tavla kutusunun içine saklanmış çok sayıda mermi buldu. Ekiplerin detaylı çalışması sonucunda ise örgüt liderinin evinde belirli bir miktar paralar bulundu. Ayrıca gözaltına alınan Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.