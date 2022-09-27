Ankara’da atık lastik yangını

Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde atık lastik yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın gündüz saatlerinde Yenimahalle İlçesi Hurdacılar Sitesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle atık lastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.