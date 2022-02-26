Ankara’da anne ve 2 çocuğu doğalgazdan zehirlenerek öldü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı apartmanın 2’inci katında ikamet eden anne ve iki çocuğu doğalgazdan zehirlenerek yaşamını yitirirdi. Gazdan etkilenen bir kişinin ise hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt Sokak’taki 3 katlı Emek Apartmanı’nda ikamet eden İbrahim I. doğalgaz zehirlenmesinden dolayı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İbrahim I., polis ekiplerine ifade verirken, doğalgazdan zehirlendiğini ama kaçağın kendi evinden olmadığını söyledi. Polis ekipleri durumu hemen apartman yöneticisine bildirerek apartmanı boşaltmasını ve Başkent Doğalgaz ekiplerine haber vermesi gerektiğini söyledi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi. Apartman boşaltılırken, Başkent Doğalgaz ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçağın Döndü Batmaz’ın (34) evinden geldiğini tespit etti. Dairenin kapısını uzun süre çalan ve açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi. Ekipler eve girdiklerinde Döndü Batmaz ile çocukları Özkan Batmaz (11) ve Umut Batmaz’ı (5) evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde anne Batmaz ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaptı. İlk belirlemelere göre anne ve çocukların doğal gaz kaçağından zehirlendikleri öğrenildi. Anne ve çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Anne ve çocuklar 3 gün önce Ankara’ya taşınmış

Ayrıca Anne Batmaz, 2 çocuğunu da alarak 3 gün önce Sivas’tan Ankara’ya taşındığı, evinde sadece 2 koltuk ile bir kilim olduğu öğrenildi. Doğalgazdan zehirlenen İbrahim I.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.