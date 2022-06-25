Ankara’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Beypazarı ilçesi Hanlarönü mevkiinde bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen 3 tarım işçisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 işçi birbirlerine sandalye fırlattı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrılan şahıslar bir süre sonra tekrar kavga etmeye başladı. Sokağa taşan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.