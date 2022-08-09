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Ankara’da ahşap dükkânında yangın çıktı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkânında yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap dükkânının yanında bulunan binanın çatısına sıçradı.

Asayiş 09.08.2022, 03:41
Ankara’da ahşap dükkânında yangın çıktı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkânında yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap dükkânının yanında bulunan binanın çatısına sıçradı.

Yangın, saat 01.20 sıralarında Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi Reyhan sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 katlı ahşap dükkânında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye eri sevk edilirken yangın, dükkânın yan tarafında bulunan binanın çatısına sıçradı. Diğer dükkân sahipleri ise alevlerin malzemelerine sıçramaması için büyük uğraş verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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