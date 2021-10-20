banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Ankara’da 98 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 98 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.10.2021, 12:31
Ankara’da 98 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 98 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Kahramankazan ilçesindeki bir iş yerine

düzenlenen operasyonda, menşei belli olmayan 98 bin 208 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2