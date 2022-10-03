Ankara’da 8 köpeğin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye 8 köpek saldırdı. Vatandaş, köpeklerden kurtulmak için elindeki çantayı atarak canını zor kurtarırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan bir kişiyi önce 2 köpek sıkıştırdı. Köpeklerin geldiğini gören vatandaş geri geri kaçmaya başladı. Köpeklerin sayısı bir anda 8’e yükseldi. Olay yerinde sıkışan vatandaş ise elindeki çantayı köpeklerin üstüne atarak kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.