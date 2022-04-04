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Ankara’da 7 tane yavru pitbull köpeği ölü bulundu
Ankara’da boş arazide 7 yavru pitbull köpeği ölü olarak bulundu.
Asayiş 04.04.2022, 01:00
Ankara’da boş arazide 7 yavru pitbull köpeği ölü olarak bulundu.
Olay, Ankara Gölbaşı Haymana yolu arasında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Hayvansever bir kişi arazide hayvanları beslemeye geldiği sırada yasaklı türler olarak bilinen 7 pitbull köpeğinin yavrusunun cansız bedeniyle karşılaştı. Hayvansever vatandaş o anları cep telefonuyla kayıt ederken yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer ölen yavru köpekleri incelemek için götürdü.