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Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacağını bildirildi.
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Ankara’da 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı
Başkentte, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 02.09.2022, 16:44
Başkentte, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-31 Ağustos tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, JASAT tarafından Haymana, Çubuk, Şereflikoçhisar, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda tespit edilen 22 şahıstan 18’i yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.
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