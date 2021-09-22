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Ankara’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 22.09.2021, 03:09
Ankara’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Anadolu Meydanı istikametinde meydana geldi. Anadolu Meydanı yönüne giden Enes Y. yönetimindeki 06 CLN 141 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep K.’nin kontrolündeki 06 Z 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada 7 araçta da hasar oluşurken, otomobil sürücüleri Enes Y. ile Zeynep K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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