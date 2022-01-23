Ankara’da 5 ton 935 kilogram tütün ve 823 bin adet makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara’da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda, toplam 6 milyon Türk Lirası değerinde, 5 ton 935 kilogram tütün ve paketlemede kullanılan muhtelif ekipmanın yanı sıra 823 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde, şüpheli araçlarla muhtelif zamanlarda kaçak ürün sevkiyat yapılacağı bilgisi alındı.

Gerçekleştirilen araştırmalar sonucu şüpheli araçlar tespit edilerek takip altına alındı. Gözetim altındaki araçların hareket etmesi sonucu gümrük muhafaza ekipleri de harekete geçti. Araçlar ve araçların intikal ettiği adresler eş zamanlı arandı.

Yapılan aramalarda neticesinde şüpheli araçlardan birinde 750 bin adet kaçak sigara üretiminde kullanılan makaron ele geçirilirken; diğer bir şüpheli aracın intikal ettiği adreste toplam 5 ton 850 kilogram tütün ele geçirildi. Yakalanan kaçak tütünün bir kısmı dökme haldeyken bir kısmının da sahte badrollü ambalajlarla paketlenmiş olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca bandrol, etiket ve paketleme malzemeleri de ele geçirildi.

2 ruhsatsız tabanca ve beraberindeki şarjör ile mermilere de el konuldu

Gümrük muhafaza ekiplerince düzenlenen son operasyonda ise sarma sigara imalatı yapan bir iş yerine ilişkin edinilen istihbarat bilgileri değerlendirildi. Yapılan araştırmada söz konusu iş yeri tespit edilerek operasyon için harekete geçildi. Şüpheli adreste yapılan aramalarda 58 bin 600 adet boş, 15 bin adet doldurulmuş makaron ile 85 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca yine aynı adreste bulunan 3 adet sigara sarma makinasının yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ve beraberindeki şarjör ile mermilere de el konuldu.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin 6 milyon Türk Lirası değerindeki kaçak ürün yakalandığı operasyonlar sonucu 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.