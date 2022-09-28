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Ankara’da 400 bini aşkın dolu makaron ele geçirildi

Başkent’te jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramada toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi.

Asayiş 28.09.2022, 10:21
Ankara’da 400 bini aşkın dolu makaron ele geçirildi

Başkent’te jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramada toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak’ta şüpheli gördükleri 2 aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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