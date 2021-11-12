Ankara’da 4 milyon boş makaron ve 15 bin adet kozmetik ürün ele geçirildi

Ankara’da polisin düzenlediği iki farklı operasyonda 3 milyon 900 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 15 bin 316 adet kozmetik ürün ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Etimesgut ilçesinde iki depoya yapılan operasyonda 3 milyon 900 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Çankaya ilçesinde bir depoya yapılan baskında ise 15 bin 316 adet kozmetik ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.