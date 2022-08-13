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Ankara’da 4 kişi ellerinde satır ve sopalarla market bastı

Ankara’nın Kalecik ilçesinde ellerinde satır ve sopalarla marketi basan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 13.08.2022, 20:48
Ankara’da 4 kişi ellerinde satır ve sopalarla market bastı

Ankara’nın Kalecik ilçesinde ellerinde satır ve sopalarla marketi basan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü ellerinde sopa ve satırlarla marketi bastı. Markete saldıran 4 kişi ayakta durmakta zorluk çekerken kavgayı izleyen bir vatandaşa ise yumruk attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

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