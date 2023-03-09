Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kullanılmayan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi, Kızılırmak Caddesi’nde bulunan ve kullanılmayan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Boş binanın daha önceden lise olarak kullanıldığı belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının ilk dakikalarına şahit olan çevre esnaflarından Cengiz Yıldız, “Birden oldu. 10 dakika içinde yangın büyüdü. 2 senedir boş bir bina. Nasıl yanar anlamadık. Büyük ihtimal hırsızlıktan dolayı yangın çıktı. Yangın çıktığında dükkanın önündeydik. İtfaiyeyi aradık 15 dakika içinde geldiler” dedi.