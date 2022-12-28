Ankara’da 361 şişe sahte içki ele geçirildi

Ankara’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 361 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, yılbaşı öncesi halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde sahte olarak merdiven altı alkol üretimi yapan yerlere operasyon düzenledi. Altındağ ve Keçiören ilçelerinde bir ikamet, bir iş yeri ve bir depoda yapılan aramalarda 361 şişe sahte alkollü içki, 250 litre etil alkol, 90 adet yabancı menşeili alkollü içki bandrolü, 545 adet alkollü içki etiketi, 250 adet alkollü içki kapüşonu, 41 adet alkollü içkilerin paketlenmesinde kullanılan karton kutu, 255 adet sahte TAPDK bandrolü, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 20 adet dolu kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bulunan malzemelere el konulurken, 4 şahıs 5607 Sayılı Yasa’ya muhalefet ve 6136 SKM suçlarından adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.