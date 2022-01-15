Ankara’da 300 polisle eğlence mekanlarına denetim

Ankara’da 50 ekipten oluşan 300 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında, eğlence mekanlarına, kafelere, iş yerlerine ve ara sokaklara denetim gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında, Çankaya’da bulunan eğlence mekanlarına, kafelere, iş yerlerine ve ara sokaklara denetim gerçekleştirildi. Denetime 50 ekipten oluşan 300 polis katıldı. Muhtelif birimlerden meydana gelen 300 polisin katıldığı denetimlerde birçok kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası kesildi.