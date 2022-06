Ankara’da 3 yaşındaki kız çocuğuna işkence yapan sanık hakim karşısına çıktı

Ankara’da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının üzerinde sigara söndürdüğü ve darp ettiği belirtilen sanık hakim karşısına çıktı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda, eve gelen 112 ekiplerinin karşılaştığı kız çocuğunun vücudundaki izler fark edince durumu polise bildirdi. Polisin incelemeleri üzerine ifadesi alınan kadın, Yaşar Can Ünal isimli şahısla birlikte yaşadığını ve eski eşinden olan kız çocuğunu Yaşar Can Ünal tarafından darp edilerek vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan sanık adliyeye sevkinin ardından ‘kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama’ ve ‘eziyet’ suçlarından tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Yaşar Can Ünal, Keziban Ç. ve avukatlar salonda hazır bulundu. Sanık Ünal, üzerine atılı suçları reddederek mağdurun vücudundaki morluk ve yanık izlerinden haberi olmadığını iddia etti. Diğer sanık Keziban Ç. ise Yaşar Can Ünal tarafından şiddet gördüğünü ancak korkudan şikayetçi olmadığını öne sürdü. Duruşmada mağdur çocuğun pedagog ve psikolog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin raporu da okundu. Çocuğun vücudunda çok sayıda ikinci derece yanık yarası, ezilme ve morlukların kısa süre önce olduğunu belirtilen diğer sağlık raporunda, çocuğun kendisini döven ve çakmakla kalçasını yakan kişi olarak Yaşar Can Ünal olduğunu teşhis ettiği belirtildi. Sanık Ünal’ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.