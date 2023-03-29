Ankara’da 3 ton 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara Keçiören’de gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 3 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bir kamyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce söz konusu araç takibe alındı. Aynı gün içerisinde birkaç şahsın araca yaklaşarak kamyonun arka kapağını açtığı görüldü. Bunun üzerine araca müdahale eden ekiplerce yapılan aramada, çok sayıda kolinin içerisinde paketler halinde tütün bulunduğu belirlendi. Gerçekleştirilen bandrol kontrollerinde tütün paketlerinin üzerine geçersiz ve daha önce kullanılmış bandroller yapıştırıldığı ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen 3 ton 600 kilogram kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.