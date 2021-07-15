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Ankara’da 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara’nın Çankaya İlçesinde 3 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri eşini önce sakinleştirdi daha sonra ise teselli etti.

Asayiş 15.07.2021, 03:19
Ankara’da 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Ankara’nın Çankaya İlçesinde 3 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri eşini önce sakinleştirdi daha sonra ise teselli etti.

Kaza Ankara’nın Çankaya İlçesi Olgunlar Caddesi ile Bankacı Sokak keşişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B., 06 FC 021 plakalı otomobiliyle Bankacı sokak üzerinden Mithat Paşa Caddesi istikametine hareket halindeyken, önce Mustafa K. idaresindeki 06 T 6724 plakalı ticari taksiyle ardından M.B., kontrolündeki 06 T 2837 plakalı ticari otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 otomobil savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri U.B., eşi Y.B., ve ticari taksi şoförü M.B.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralı eşini saatlerce ellerinden öperek teselli etti

Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavileri süren yaralı U.B., ve eşi Y.B.’yi saatlerce ellerinden öperek önce sakinleştirdi daha sonra ise teselli etti. O anlar ise kameralara yansıdı.
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