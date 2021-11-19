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Ankara Valisi Şahin, Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2’ye yükseldiğini bildirdi.
Bakan Koca: "Ankara Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada 2’si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddi
Ankara’da 3 katlı binada patlama: 2’si çocuk 6 yaralı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlamada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Asayiş 19.11.2021, 00:20
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlamada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG sisteminin kullanıldığı 3 katlı binanın mutfak bölümlerinde patlama nedeniyle çökme meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 2’si çocuk 6 kişi ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Ekipler binada meydana gelen çökme nedeniyle başka kişiler olup olmadığını araştırılıyor.