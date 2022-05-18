Ankara’da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan K.G., 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan 2 Sokakta, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce uyuşturucu nedeniyle hapis yatan O.G, 2,5 yaşındaki oğlu K. G’yi dün akşam saatlerinde darp etti. Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan O.G, oğlunu piknik tüpüyle dövdükten sonra kafasını duvara vurdu. Daha sonra oğlunun nefes almadığını fark etti. Küçük çocuğu Ulucanlarda bulunan hastaneye götüren O.G. ve kardeşi C.G., hastane polisinin şüphelenmesiyle birlikte gözaltına alındı. Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmasına rağmen 2,5 yaşındaki K.G. hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastanede bana çocuğun öldüğünü söylediler

Olay anında kendisinin İzmir’den Ankara’ya döndüğünü Dede Murat Gezer, “Ben İzmir’deydim. İzmir’den dönüşte sabaha karşı bir haber aldım. Çocuğun kalbi durdu dediler, çocuk rahatsız dediler. Çocuğu hastaneye götürüyoruz dediler sadece bana. Ben de oradan tren garından indim saat 09.30-10.00 gibi Ankara Hastanesine gittim. Orada da bana çocuğun öldüğünü söylediler. Bir düştü dediler, sonradan çevirdiler babası dövmüş, kafasını duvara vurmuş. Piknik tüpü yok. Sadece duvara vurmuş. Artık o mu vurdu duvara kendi mi vurdu nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben hastaneye gittim, doktorla görüştüm. Çocuğun burnundan hafif kanlar gelmiş. Herhalde beyin kanaması mı geçirdi çocuk bilmiyorum. Hemen hastaneye gitmemiş, korkmuş biraz. Biraz beklemiş, komşumuz ‘Çocuk kötüleşti’ demiş. Benim duyumuma göre çocuğu kucağına alıp koşa koşa hastaneye götürmüş” diye konuştu.

"Böyle bir çocuk olmaz yani, cehennem gibi bir çocuk"

Oğlu O.G’nin daha önce Gelini K.G.’den boşandığını belirten Murat Gezer, “Daha önce evlendiler, ayrıldılar. Ailesi bir başkasına gitti. Yeniden geldi, barıştı. Yeniden onu bırakıp gitmiş, ben İzmir’deydim. Yine bırakıp gitmiş onu. O cezaevindeydi, 3 sene cezaevinde yatmıştı. Çıktıktan sonra zaten çocuğu görmemişti. Çocuk annesinin yanında büyüdü. Çocuğu da bırakıp gitmiş annesi, bir de kız var. Kızına ben bakıyordum 2.5 seneden beri, herhangi bir sorun yoktu. Kızına da öyle herhangi bir şiddet yapmıyor. Sadece bir çocuğa olmuş her halde. Ne diyeyim, Allah belasını versin. Böyle bir çocuk olmaz yani, cehennem gibi bir çocuk” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarını almaya çok çalıştı, alamadı, vermediler çocuğunu"

Annenin bırakıp gitmesinin sebebinin eşinden gördüğü şiddet olduğunu ifade eden komşu Ece Şahin, “Annesi bırakıp kaçtı çünkü eşinden çok şiddet görüyordu. Çocuklarını almaya çok çalıştı, alamadı, vermediler çocuğunu. Babası tarafından sürekli darp ediliyordu, şiddete maruz kalıyordu. Komşular olarak Demir Fıkra karakolunu aradık. Geldiler, delil olmadığı için, görüntü olmadığı için çocukları yurda almadılar. Bir iki defa şikayette bulunmuştuk mahalle olarak. En son evvelki akşam da yine döverek, boğazını falan sıkmış. Çocuk elinde can çekiyormuş. Hastaneye gidip bırakmış, sonra kaçıyor. Hastanede darplar çıkıyor, hastanede zaten son nefesini vermiş çocuk” dedi.