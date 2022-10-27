Ankara’da 25 litre sahte içki ele geçirildi

Ankara’da sahte içki üretimi yapılan evde 25.5 litre sahte viski ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut’ta B.K.’nin ev ve eklentilerinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, ikamette yaptıkları aramada 25.5 litre sahte viski içki ele geçirdi. B.K. hakkında adli işlem başlatıldı.