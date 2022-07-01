Ankara’da 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 37 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Sincan, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 21 farklı hırsızlık olayının aydınlatıldığını, yakalanan 37 şüpheliden 2’sinin tutuklandığını açıkladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 23-29 Haziran 2022 tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 21 farklı hırsızlık olayı aydınlatılmıştır.

Meydana gelen olaylarda 37 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 2’si tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.