Ankara’da 2 tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi

Ankara’da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 2 ton 50 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan’da şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları amada 2 ton 50 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Tütünlerin toplam piyasa değerinin 1 milyon 600 bin lira olduğu aktarılırken araç sürücü Ç.Ç. gözaltına alındı.