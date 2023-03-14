Ankara’da 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Başkent’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, karşı yola savrularak başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Kahramankazan karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erdinç Ö., hakimiyetini kaybettiği 42 VR 137 plakalı aracıyla karşı yola savrularak Hacı Ali E.’nin kullandığı 06 BB 2550 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu Hacı Ali E., araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu ile diğer araç sürücüsü Erdinç Ö. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.