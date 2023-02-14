Ankara’da 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, 14.40’da Sincan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Kayı Caddesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Yiğit kontrolündeki 06 CKY 379 plakalı kamyon ile Bülent Karadoğan kontrolündeki 06 COS 693 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 şoför yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.