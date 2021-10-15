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Ankara’da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 247 kişi tutuklandı

Başkentte 23 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan bin 210 şahıstan 247’si tutuklandı.

Asayiş 15.10.2021, 16:31
Ankara’da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 247 kişi tutuklandı

Başkentte 23 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan bin 210 şahıstan 247’si tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül - 7 Ekim arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 491 bin 761 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan bin 210 şahıstan 247’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 243 bin 938 araçtan 12’sinin çalıntı olduğu belirlenirken, 64 motosiklet, 29 modifiyeli araç ve 2 bin 478 şahsa Kabahatler Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 322 adet kaçak bandrolsüz sigara, 58 adet kurusıkı tabanca, 61’i ruhsatsız 65 adet tabanca, 776 adet değişik çaplarda fişek, 35’i belgesiz 36 av tüfeği ile 24 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

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