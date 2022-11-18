Ankara’da 16 bini aşkın bandrolsüz makaron ele geçirildi

Ankara’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 16 bin 200 adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Kasım’da Yenimahalle ilçesinde Y.A.A., M.A. ve Ü.D. adlı şahısların üzerlerinde ve aracında bandrolsüz tütün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla Ü.D. idaresindeki araç durdurularak, araçta yapılan aramada 16 bin 200 adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.