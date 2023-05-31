Ankara’da 14 adrese eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

Ankara’da jandarma ekiplerinin 14 ikamete eş zamanlı düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ile çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde belirledikleri 17 şüpheliye yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 61 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 186 adet sentetik ecza hap, 1 gram esrar, 1 gram kenevir, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 17 adet cep telefonu, 17 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 41 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 138 bin TL, 300 ABD doları, 1 adet şarjör ve 58 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.