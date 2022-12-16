Ankara’da 100 bin paket sarılmış tütün ele geçirildi

Ankara’da jandarma ekiplerince bir tırda satışı hazır 100 bin paket sarılmış tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ’da şüpheli gördükleri bir tırı durdurdu. Araçta yapılan aramada 400 kutu halinde satışa hazır 100 bin adet sarılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Y.D. gözaltına alındı.