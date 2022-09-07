Ankara’da 1 haftada 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Başkentte jandarma ekiplerince 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerindeki 8 farklı hırsızlık olayında yakalanan toplam 21 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Komutanlığı (JASAT) ekiplerince Mamak, Polatlı, Kahramankazan, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayında tespit edilen 25 şüpheliden 21’i yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.