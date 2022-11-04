Ankara ve Konya’da suç çetesi operasyonunda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara ve Konya’da uyuşturucu ticareti yapıp, esnafa baskı kuran ve yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları satarak haksız kazanç sağlayan suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20’si adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren esnafları yağma eden, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç yapılanmasına yönelik yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Ekipler, 4’ü daha önceki ara yakalamalarda tutuklanan toplam 28 şüpheliye yönelik Ankara ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 20’si emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 2’sinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldığı, firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Silah ticaretiyle elde ettikleri paraları uyuşturucu ticaretinde kullandıkları ortaya çıktı

Zanlıların Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerindeki taksi duraklarına baskı kurdukları, taksileri suç eylemlerinde ücretsiz şekilde kullandıkları öğrenildi. Suç çetesinin ayrıca Mamak’ta yaptıkları silah ticaretinden elde ettikleri paralarla Çankaya’da açtıkları güzellik ve bakım merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı aktarıldı. Soruşturmayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.