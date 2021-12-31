Ankara Valisi Şahin’den polis ekiplerine ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı denetimleri kapsamında görev başında olan emniyet personellerini ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Başkentte alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında görevde olan polis ekiplerini ziyaret etti. Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu Park Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Şahin burada denetimler ve kontroller hakkında ekiplerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Şahin’e ziyaretinde Ankara İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz eşlik etti.

“Amacımız vatandaşımızın yeni yıla huzurla sağlıkla mutlu bir şekilde girmesi”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Şahin, “Sizin aracılığınızla tüm Ankaralılara iyi seneler diliyorum. Tüm milletimize huzurlu, sağlıklı, mutlu geçirecekleri güzel bir seni diliyorum. Pandemiden ve bu yıl çektiğimiz bir takım sıkıntılardan sel afeti gibi sıkıntıları inşallah önümüzdeki sene yaşamayız. Bugün Ankara’nın değişik noktalarında hem polisimiz hem jandarmamız çok ciddi tedbirler aldı. Amacımız vatandaşımızın yeni yıla huzurla sağlıkla mutlu bir şekilde girmesi. Bu akşamlarının güven içerisinde tamamlanmasıdır. Bütün tedbirlerimiz buna yöneliktir. 16 bin 200 polisimiz ve 3 bin jandarmamızla birlikte bugün sahadayız. Tedbirlerimiz dün sabah başlamıştı” dedi.

“Bütün kurumlarımızda hizmetlerin sürdürülebilir olması için de ekipler görevleri başında”

Denetim yarına kadar süreceğini söyleyen Vali Şahin, “İnşallah yarın belli bir saate kadar devam edecek. Ben sizlerin aracılığıyla da görev yapan tüm emniyet ve jandarma görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onların yeni yıllarını tebrik ediyorum. Sadece tabi görev yapan kolluk kuvvetlerimiz değil onların yanı sıra hastanelerimizde sağlık görevlilerimiz, elektrik grubunda, diğer hizmet yapan birimlerde, belediyelerimizde, arkadaşlarımız vatandaşlarımızın huzurlu daha rahat bir ortamda yeni yıla girmesi için kendi görev alanlarında hizmetleri aksatmaksızın devam ediyor. Bütün kurumlarımızda hizmetlerin sürdürülebilir olması için de ekipler görevleri başında” ifadelerine yer verdi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında 16 bini aşkın personel görevlendirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların 2022’ye güven içerisinde girmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda 16 bin 220 personel gerçekleştirilen denetimlerde görev alacak. Gar, AŞTİ, havalimanı, AVM’ler, 7 merkez olmak üzere 18 ilçe, halkın yoğun olduğu cadde, sokak, meydanlar yılbaşında kontrol altında olacak. Ekipler, 62 uygulama noktasında huzuru sağlayacak. Kentin genelinde geniş çaplı güvenlik tedbirleri alınmaya devam edilecek.