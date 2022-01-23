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Ankara Valisi Şahin, “İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir”
Ankara Valisi Şahin, “İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir”
Ankara Valisi Vasip Şahin, “İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir” dedi.
Asayiş 23.01.2022, 21:24
Ankara Valisi Vasip Şahin, “İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir” dedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir” ifadelerine yer verdi.