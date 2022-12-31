Ankara Valiliği’nden Sinan Ateş açıklaması

Ankara Valiliği öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş olayı hakkında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çankaya İlçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.