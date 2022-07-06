Ankara Valiliği’nden Kurban Bayramı süresince alınan tedbirlere ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince alınan tedbirleri ve yol yapım çalışması devam eden yerleri açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirleri alınmıştır. Trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 07-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesi sağlanmıştır. Yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Beypazarı Yolu 121 km Çayırhan Mahallesi D-140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı, İstanbul Yolu Selpa Sanayi Sitesi Kavşağı, Nurol ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı tepe orta refüjü, Dutözü Kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Özbekler Çiftliği orta refüj dönüşü, Tır Parkı kavşağı ve Uğurlu köyü kavşağı, Konya Yolu km TŞOF Kavşağı, Samsun Yolu Çalışkanlar Kavşağı, Ortaköy Kavşağı, Gökçeyurt Kavşağı, Maliye Noktası Kavşağı ve Roketsan Kavşağı; 07.07.2022 günü saat 14:00’ten 18.07.2022 günü saat 12:00’ye kadar bariyer ile kapatılacak olup, bu noktalarda trafik akımı transit olarak verileceğinden yol kullanıcılarının daha dikkatli olarak seyretmeleri gerekmektedir. yrıca Kurban Bayramı tatili süresince Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara, Gölbaşı, Bala , Kaman, Kırşehir, Kayseri güzergahlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir”