banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı

Ankara Valiliği: "Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyela

Ankara Valiliği: "Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Asayiş 08.07.2022, 15:13
Ankara Valiliği: "Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyela

Ankara Valiliği: "Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu