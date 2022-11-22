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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemes
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Asayiş 22.11.2022, 13:59
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.