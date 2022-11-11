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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.
Asayiş 11.11.2022, 23:38
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.