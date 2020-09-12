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Ankara toz bulutuna esir oldu
ANKARA'NIN POLATLI İLÇESİNDE BAŞLAYAN TOZ BULUTU, ANKARA MERKEZE ULAŞTI. ŞEHİR MERKEZİ, TOZ BULUTUYLA KAPLANDI.
Asayiş 12.09.2020, 16:38
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde başlayan toz bulutu, Ankara merkeze ulaştı. Şehir merkezi, toz bulutuyla kaplandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. İlçeyi etkisi altına alan toz bulutu, saat 16.00 itibariyle şehir merkezi ile bir çok ilçesinde de etkili olmaya başladı. Görüş mesafesi toz bulutu nedeniyle düşerken, etkili olan rüzgarın, ağaçları salladığı da kameralara yansıdı.
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