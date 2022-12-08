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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız".
Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmı geçmiş yıllarda örgüt içerisinde görev aldıkları belirlenen 25 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyon
Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmı geçmiş yıllarda örgüt içerisinde görev aldıkları belirlenen 25 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı.
Asayiş 08.12.2022, 09:50
Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmı geçmiş yıllarda örgüt içerisinde görev aldıkları belirlenen 25 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı.